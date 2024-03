Schwarzwälder Kirschtorte

per Mail teilen

Rezeptautor/Rezeptautorin: Hans Joachim Burger

Zutaten Biskuitboden:

9 Eier

360 g Zucker

240 g Mehl

80 g Mondamin

40 g Kakao

Zutaten Kirschfüllung:

2 Gläser Sauerkirschen

100 g Mondamin

100 g Zucker

Zutaten Sahnemasse:

5 Blatt Gelatine

100 g Zucker

300 ml Kirschwasser

2000 ml Sahne (gut gekühlt)

Zubereitung Dunkler Biskuitboden

Springform (28 cm Durchmesser) nicht einfetten, sondern mit ein wenig Mehl bestäuben (damit der Teig nach oben „wachsen“ kann). Eier und Zucker in einer großen Rührschüssel ca. 15 min. schaumig schlagen. Mehl, Mondamin und Kakao vermischen, sieben und vorsichtig unter die Schaummasse heben. Im vorgeheizten Backofen mit Umluft bei 175° ca. 50 min. backen. Den Biskuit vorsichtig aus der Form lösen und vollständig erkalten lassen (am Besten schon am Vortag backen, dann lässt sich der Biskuitboden besser schneiden)

Zubereitung Kirschfüllung

Die Sauerkirschen mit Saft aufkochen und abbinden, dabei den Saft auffangen. Mondamin mit Zucker vermischen und mit einigen Esslöffeln des Kirschsaftes glatt rühren. Den restlichen Kirschsaft aufkochen und vom Herd nehmen. Die Stärkemischung einrühren und erneut kurz aufkochen. Vom Herd nehmen, die Kirschen untermengen und gut abkühlen lassen.

Zubereitung Sahnemasse

Die fünf Blatt Gelatine in Wasser einweichen und gut ausdrücken. Gelatine anschließend mit ca. 30 ml Kirschwasser und Zucker bei niedriger Temperatur unter Rühren auf dem Herd erwärmen, bis die Gelatine aufgelöst ist. Masse abkühlen lassen. Derweil die gekühlte Sahne steif schlagen. Ein bis zwei Esslöffel der geschlagenen Sahne zur Gelatinemasse geben und verrühren. Anschließend das Gemisch vorsichtig unter die restliche Sahnemasse heben.

Aufbau

Den Schokoladenbiskuit dreimal durchschneiden. Den untersten Boden mit Kirschwasser tränken.Die Hälfte der heißen Kirschmasse auf dem mit Kirschwasser getränktem Biskuit verteilen, abkühlen lassen und einer Schicht Sahnemasse bestreichen. Den zweiten Boden auflegen und obige Prozedur wiederholen.Den dritten Boden auflegen, mit Kirschwasser tränken und mit einer weiteren Sahneschicht bestreichen.

Den letzten Boden auflegen, ebenfalls tränken und mit Sahne bestreichen. Weitere Sahne am Rand verteilen. Mit dem Spritzbeutel Sahnerosetten auf den Deckel spritzen und diese mit einzelnen Kirschen garnieren.

Frisch gehobelte Schokoladenraspel in der Mitte der Torte aufstreuen und am Rand anbringen.

Die Torte gut durchziehen lassen und gekühlt servieren.