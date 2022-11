Schwarzwälder Kirschplätzchen

Rezeptautor/Rezeptautorin: Silke Hog

Zutaten:

300 g Mehl

eine Messerspitze Backpulver

2 EL Kakaopulver

100 g Zucker

1 Ei (Größe M

1 Eigelb (Größe M)

3 EL Kirschwasser (Optional)

120 g weiche Butter

Zutaten für die Füllung:

200 g weiße Kurvertüre

100 g Butter

100g Kirschgelee oder Kirschmarmelade

1-2 EL Kirschwasser (optional)

Zutaten zum Verzieren:

50 g weiße Schokolade

100 g kandierte Kirschen

25 g Zartbitterschokolade

Backpapier

Stern-Ausstecher

Zubereitung

Mehl, Backpulver, Kakao, Zucker, Ei, Eigelb, Kirschwasser und Butter zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig für ca. 2 Stunden kühl stellen.



Anschließend 200 g der Kuvertüre zerkleinern, in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad schmelzen und ca. 5 Minuten abkühlen lassen. Die Butter schaumig schlagen, Kuvertüre unterrühren und ebenfalls eine Stunde kaltstellen.



Backofen auf 180° Grad vorheizen. Teig auf einer bemehlten Fläche ca. 3 mm dick ausrollen. Sterne ausstechen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und ca. 10-13 Minuten backen. Anschließend die Plätzchen auskühlen lassen.



Gelee mit Kirschwasser verrühren. Die Hälfte der Sterne dünn mit dem Gelee bestreichen und etwas antrocknen lassen.



Schokomasse in einen Spritzbeutel geben und je 1 Tupfen Schokolade auf die bestrichenen Sterne geben. Jeweils ein unbestrichenes Plätzchen etwas versetzt zum Unteren daraufsetzen. Nochmals kühlen.



Zum Schluss die übrige Kuvertüre grob hacken, ebenfalls in einer Schüssel über dem Wasserbad schmelzen. Die Plätzchen damit graffitiartig überziehen. Zartbitterschokolade mit einem scharfen Messer in Stückchen schneiden. Mit je 1/2 kandierten Kirsche und Schokospäne garnieren. (Die Plätzchen bitte kühl am besten im Kühlschrank lagern).