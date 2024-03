Brot gehört zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln auf der ganzen Welt. Welche Unterschiede und Besonderheiten es gibt, erfährt Moderatorin Anika Keil in der Tausendmühle bei Kaiserslautern. Der Blick über den Tellerrand zeigt, dass Brot auch in anderen Ländern einen hohen Stellenwert hat und bei keiner Mahlzeit fehlen darf. Wer backt wie, was und warum? – eine Geschmacksreise durch die Brotwelt.