Überbackener Chicorée

In der kalten Jahreszeit hat Chicorée Saison und punktet mit gesunden Inhaltsstoffen. Gegart verliert der Chicorée etwas an bitterem Geschmack. Lecker schmeckt er zum Beispiel überbacken aus dem Ofen. Auf dem Hof Vogt in Blaufelden wächst der Chicorée in Bioqualität – die Besitzer des Hofs haben in ihrem Kochbuch gekramt: Sie verraten ein leckeres Rezept für überbackenen Chicorée.

Zutaten: 1-2 Köpfe Chicorée pro Person

200 g gekochter Schinken

200 g geriebener Käse

1 Löffel Butter

1 Zitrone

1 Tasse Wasser

Salz, Muskat, Semmelbrösel Zubereitung Die Strünke des Chicorée entfernen und den Salat 10 Minuten in Salz- Zitronen-Wasser mit Butter und Muskat dünsten. Nach dem Abtropfen auf ein Blech oder in eine Auflaufform geben. Die gekochten Köpfe mit dem Schinken umwickeln. Anschließend den geriebenen Käse darübergeben, mit Butterflöckchen belegen und ggf. mit Semmelbröseln bestreuen. Im vorgeheizten Backofen 15 bis 20 Minuten überbacken. Wer schwerer genießen möchte, kann den überbackenen Chicorée noch mit einer Béchamelsoße verfeinern. SWR

Sendung am So. , 25.2.2024 18:45 Uhr, Treffpunkt, SWR