Günstige Kurztrips – Jugendherbergen in Burgen und Festungen

Sommerzeit ist Blütenzeit. Der Treffpunkt zeigt die schönsten Möglichkeiten, die sommerliche Blütenpracht zu genießen und sich gleichzeitig viele wertvolle Tipps und Inspirationen für den eigenen Garten zu holen. Zum Beispiel beim Angebot: „Einmal Mainau-Gärtner sein“ am Bodensee. Dabei kann man einen Mainau-Gärtner bei seiner Arbeit begleiten und sich fachlichen Rat vom Profi holen. Im Weinort Kapellen-Drusweiler in der Pfalz blühen in der Weinlage Rosengarten hunderte Rosenbüsche. Jedes Jahr zur Rosenblüte veranstaltet der Kulturverein eine musikalische Wanderung für alle Sinne mit Wein, Häppchen, Rosen und live gespielter Geigenmusik. Tausende Rhododendren in allen Farben bietet der Rho-dodendronpark der Familie Jansen in Karlsbad. Kräuterfachfrau Regina Binkele aus Haßmersheim lädt einmal im Monat zu einem Frühstück mit essbaren Blüten aus dem Garten ein. Und auf dem Nachtigallenhof in Wallertheim kann man lernen, welche Pflanzen trockene, heiße Sommer am besten wegstecken.