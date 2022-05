Reste verwerten: So vielfältig lässt sich altes Brot weiterverwenden

Das Arme-Leute-Essen Brotsuppe ist wieder in und wird von immer mehr Profi-Köchen nach Lust und Laune kombiniert. Grundsätzlich können alle Brotarten verwendet werden. Am kräftigsten schmeckt die Suppe mit Vollkornbrot-Resten. Dafür dünn geschnittene Brotreste mit klein gehackten Zwiebeln in Öl anrösten. Mit Gemüsebrühe aufgießen. 5 Minuten kochen.

Und hier kommen die Varianten:



• Eine Möhre in die Suppe reiben und 5 Minuten mitköcheln lassen. Mit Thymian abschmecken.



• Ein in Stücke geschnittenes Wiener Würstchen dazugeben. Kurz miterhitzen und mit Liebstöckel abschmecken.



• Verquirlte Eier unterziehen, mit Schnittlauch oder Petersilie bestreuen.



• Schmelzkäse unterrühren.



• Frühstücksspeck anbraten, in Stücke brechen und vor dem Servieren auf die Suppe legen. Dazu passt auch gut Schnittlauch.



• Oder einfach nur Röstzwiebeln auf der Suppe verteilen und gern mit etwas Schwarzkümmel abrunden.



• Für die schwäbische Variante werden ein paar Esslöffel Sahne untergerührt und knusprig geröstete Brotstreifen dazu serviert.



Wer kreativ ist und noch andere Reste verarbeiten muss, kann sie als extra Zutat für die Brotsuppe ausprobieren.