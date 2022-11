Arme Ritter herzhaft und süß

per Mail teilen

Arme Ritter kennen und lieben wir, besonders mit Pflaumenmus, aber jetzt gibt's bald Erdbeeren… und herzhaft geht auch! Unsere Auswahl wird Sie überzeugen!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Andrea Safidine

Süße Arme Ritter:

8 Weißbrot-Scheiben (gerne vom Vortag, etwas trocken)

3 Eier

200 ml Milch

50 g Erdbeermarmelade

50 g Butterschmalz

10 frische Erdbeeren

3 EL Zucker

Herzhafte Arme Ritter:

8 Sauerteigbrot-Scheiben

3 Eier

etwas Salz

etwas Pfeffer

200 ml Milch

4 Emmentaler-Käse-Scheiben

60 g Räucherschinken, in dünnen Scheiben

50 g Butterschmalz

0,5 Bund Schnittlauch

Für die süße Variante

1. Von den trockenen Weißbrotscheiben die harte Kruste ablösen.

2. Die Eier in einem tiefen Teller oder einer Auflaufform verquirlen, die Milch zugeben und vermischen.

3. Die Brotscheiben gut in der Eier-Milch einweichen, die Hälfte der eingeweichten Brotscheiben mit Erdbeermarmelade bestreichen, jeweils eine unbestrichene Brotscheibe darauf drücken. Die gefüllten Brotscheiben erneut in der Eier-Milch wenden.

4. In einer Pfanne reichlich Butterschmalz erhitzen und die Brotscheiben darin portionsweise bei milder Hitze von beiden Seiten goldgelb braten.

5. Die Erdbeeren waschen, trocknen und in Scheiben schneiden.

5. Die Armen Ritter heiß servieren, mit Zucker bestreut genießen. Die Erdbeerscheiben dazulegen.

Pro Portion: 580 kcal/ 2410 kJ

90 g Kohlenhydrate, 18 g Eiweiß, 15 g Fett

Für die herzhafte Variante

1. Falls nötig, vom Brot die harte Kruste ablösen.

2. Die Eier in einem tiefen Teller oder einer Auflaufform verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen. Die Milch zugeben und vermischen.

3. Die Brotscheiben kurz in der Eier-Milch einweichen, die Hälfte der eingeweichten Brotscheiben mit Käse und Schinken belegen, jeweils eine weitere Brotscheibe darauf drücken. Die gefüllten Brotscheiben erneut in der Eier-Milch wenden.

4. In einer Pfanne Butterschmalz erhitzen und die Brotscheiben darin portionsweise bei milder Hitze von beiden Seiten goldgelb braten. Dabei wie beim Schnitzel braten das Brot im Fett hin und her bewegen, so wird auch der Rand kross.

5. Den Schnittlauch abbrausen, trockentupfen und in feine Röllchen schneiden.

6. Die Armen Ritter heiß servieren und mit Schnittlauchröllchen bestreut genießen.

Pro Portion: 485 kcal/ 2030 kJ

52 g Kohlenhydrate, 24 g Eiweiß, 20 g Fett