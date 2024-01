Junge Menschen gründen "Rentnerhilfe Bodensee"

Carmen Berger grast an ihrem freien Tag sämtliche Supermärkte in Tübingen ab, um Lebensmittel für die junge Tafel zu sammeln. Schon als Studentin war sie in Tübingen für die Tafel aktiv. Heute hat die 30-Jährige einen Job als Unternehmensberaterin und kaum Freizeit. Dennoch hilft sie zwei- bis dreimal die Woche bei der jungen Tafel aus, denn diese unterstützt vor allem Kinder aus sozial schwachen Familien.