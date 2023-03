Junge Tafel Tübingen

Christa Werner aus Birkenau bei Weinheim ist 95 Jahre alt. In ihrem Leben hat sich viel durchgemacht. Auch deshalb will sie anderen helfen, denen es nicht so gut geht. Seit Wochen strikt sie warme Wintersocken für die Bedürftigen der Tafel in Weinheim. Eine kleine Geste bei der es einem nicht nur warm uns Herz wird.