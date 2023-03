Meister-Magier Hans Klok

Christin Stark (33) startet nach der Babypause voll durch – als Moderatorin. Die Sängerin hat von Bernhard Brink die MDR-Show „Schlager des Monats“ übernommen. Eine große Herausforderung, sagt sie. Doch auch wenn sie ihr Baby Zoe vermissen wird, sie weiß sie in den besten Händen: bei Oma oder Papa Matthias Reim. Seit 2020 sind die beiden Schlagerstars verheiratet, leben mit ihrer musikalischen Patchwork-Familie in Stockach am Bodensee. Für die Moderation ist Christin Stark nun jeden Monat in Leipzig – für sie eine besondere Stadt: Hier hat sie ihren Mann kennen gelernt und auch geheiratet. Im Studio erzählt sie, wie ihr der Spagat zwischen Bühne und Zuhause gelingt und was ihr neues Familienleben mit ihr macht.