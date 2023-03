Die Hundeschlitten-Weltmeisterin

Er ist einer der absoluten Weltstars seines Genres. Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistert der niederländische Illusionist Hans Klok weltweit ein Millionenpublikum. Mit gerade mal 14 Jahren gewann Hans Klok seinen ersten internationalen Preis als Zauberer. Später trat er auf der ganzen Welt auf. Im „Magier-Mekka“ Las Vegas war er 2007 der erste niederländische Entertainer mit einer eigenen Show. Auch mit seiner neuen Show hat er in Las Vegas große Erfolge gefeiert. Ab Mai präsentiert er seine Illusionen in „Live from Las Vegas“ auf einer Deutschlandtour. Im Studio erinnert sich Hans Klok an seine Anfänge als Zauberer und verrät, ob immer alle seine Illusionen funktioniert haben.