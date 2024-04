Dieter Geiger ist nicht mit dem berühmten goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. Schon bei seiner Geburt steht es auf Messers Schneide, denn das Baby atmet nicht- erst nach 12 Minuten macht er seinen ersten Atemzug. Geboren in Kasachstan, kommt der 11-Jährige mit seiner Familie nach Deutschland und wird erst einmal gemobbt. Mit 14 ist für ihn klar: Ich will raus aus der Armut! Er arbeitet mit, wo er kann, lernt, baut sich ein erfolgreiches Lackierunternehmen auf. Ein Zusammenbruch macht ihm klar, dass er für sich selbst sorgen muss. Der Besuch bei Heilern in Kolumbien bringt die Wende, jetzt will er Kindern helfen, die auch keinen guten Start ins Leben hatten. Was für ihn Erfolg bedeutet und wie wichtig die Familie ist, das erzählt er im Landesschau-Studio.