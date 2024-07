Aline Wimmer-You hat am Tegernsee Hotelfachfrau gelernt und anschließend auf Kreuzfahrtschiffen in Nordeuropa und in der Karibik gearbeitet. Nach dem Studium zur Hotelbetriebswirtin arbeitete sie in Irland, Kanada und den USA. So schön es überall war, stellte sich irgendwann doch das Heimweh bei ihr ein. Sie kehrte sie mit ihrem koreanischen Mann in den Schwarzwald zurück und übernahm 2017 ihrem Mann das Gasthaus „Adler Bärental“ von ihren Eltern. Im altehrwürdige „Adler“, der 1787 erstmals erwähnt wurde, weht seither ein frischer Wind. Ihr Mann bringt eine asiatische Note in die traditionelle Speisekarte. Alina setzt auf eine gute Balance zwischen Altem und Neuem: Ihr Vater war einer der ersten Naturparkwirte und Mitgründer des Naturparks Schwarzwald. Und auch sie setzt sich dafür ein, dass Natur und Tradition bewahrt werden. Wie sie das schafft, erzählt sie in der Landesschau