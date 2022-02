Umstrittene Hundewiese wird verlegt

per Mail teilen

Karlsruhes erster Hundegarten sorgt zunehmend für Ärger

In Karlsruhe wurde vor einigen Monaten eine umzäunte Wiese speziell für Hunde und ihre Besitzer angelegt. Nach kurzer Zeit starteten Bürger aber eine Unterschriftenaktion gegen die Hundewiese. Problem war, dass diese ausgerechnet mitten in ein Wohngebiet gelegt wurde und sich die Nachbarschaft vom Gebell massiv gestört fühlte. Und so kam es, dass das Pilotprojektprojekt anstatt wie geplant zwei Jahre, nur wenige Monate lief. Nun soll die Hundewiese verlegt werden, denn der Bedarf bei den Hundehaltern ist weiterhin groß.