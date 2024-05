Landesschau Baden-Württemberg vom 7.5.2024

Lebensmittel können schnell verderben. Zu Hause haben wir die Möglichkeit selbst zu kontrollieren, was wir zum Essen verarbeiten und was wir wegwerfen müssen. Doch in Restaurants oder Gaststätten müssen wir auf die Hygiene vertrauen. Wie gut, dass es Lebensmittelkontrolleure, wie Friedrich Stadelmann gibt, der Stuttgarter Restaurants genau unter die Lupe nimmt.