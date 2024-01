Bardhyl Gashi - Vom Flüchtling zum Weltmeister im Kickboxen

per Mail teilen

Bardhyl Gashi kam im Kosovo zur Welt. Mit sechs Jahren flohen er und seine Familie vor dem Bürgerkrieg nach Deutschland. Es dauerte einige Zeit, bis er das Erlebte dank einer Psychotherapie verarbeiten konnte. Bardhyl Gashi fing mit dem Boxen an, genauer gesagt dem Kickboxen. Er gewann im Boxring mehrere Titelkämpfe. Bei seinem letzten Fight 2022 wurde er Weltmeister. Heute hat der Kickboxer seine Profikarriere beendet und arbeitet als Trainer. In Eberbach in der Kurpfalz hat er seine eigene Boxschule eröffnet.