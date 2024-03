Martin Stoya ist Schuhmacher in Baden-Baden und hat sich was Besonderes überlegt: Statt nur teure Maß-Anfertigungen bei sich in der Werkstatt zu machen, ist er jetzt der Schuh-Doktor. Er fertigt aus alten ausgelatschten Lieblingstretern neue glänzende Schuhe - und das gleich für ganz Deutschland.