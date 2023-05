Monteurshotel: Frühschicht mit Frühstück

Alexander Maisch ist mobiler Großtierarzt in Grafenberg bei Metzingen. In seinem vielfältigen Arbeitsalltag kümmert er sich um viele Tiere auf den Bauernhöfen in seiner Umgebung. Bei seinen tierischen Patienten ist manchmal Detektivarbeit gefragt, denn oft hat er wenig Anhaltspunkte, was den Tieren wirklich fehlt.