Zurück aufs Land: Abenteuer Hausbau

Nina und Sven ziehen aus der Stadt raus aufs Land. Seit über drei Jahren arbeiten sie in Rübgarten an ihrem Projekt Eigenheim. Aber es gibt Verzögerungen und Probleme, die Bauarbeiten am Haus gehen nur langsam voran und der Neubau auf dem Land verzögert sich. Auch der Innenausbau läuft schleppend. Die neue Küche muss noch ausgesucht werden, beim Fußboden stellt sich die Frage Echtholzparkett oder Kunststoff. Probleme über Probleme beim Hausbau. Aber dann steht doch irgendwann der Einzug ins neue Zuhause an.