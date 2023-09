Zurück aufs Dorf: Abenteuer Hausbau | Teil 1

Im Februar 2023 überraschen zwei Erdbeben die Bevölkerung im Südosten der Türkei und nahe der syrisch-türkischen Grenzen. Ein Jahrhundertbeben mit zehntausenden Toten. Für die langjährige THW Hundeführerin Evi Kümper aus Heidelberg wird es zum Einsatz ihres Lebens. Mit Hündin Quaskiya sucht sie nach Überlebenden. Eine Herausforderung, die sie so noch nie erlebt hat. Ein Fernsehteam hat Eveline Kümper bei ihrem Einsatz begleitet. Die Doku ist in der ARD Mediathek zu sehen. Im Studio erinnert sich Eveline Kümper an den schwierigen Einsatz und erzählt, wie die Nachrichten aus Marokko und aus den anderen Krisengebieten heute auf sie wirken.