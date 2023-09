Geht ganz schnell: Die perfekte Dirndl-Frisur

Keine Volksfeste, kein Publikum, keine Einnahmen. Nina Renoldi hat die Corona-Zwangspause in schlechter Erinnerung. Die Wahl-Stuttgarterin ist Schaustellerin in siebter Generation, und das mit Leib und Seele. Sie liebt es, unterwegs zu sein und viele Menschen um sich herum zu haben, denn so kennt sie es aus ihrer Familie. Jetzt ging es nach zwei Jahren Corona-Zwangspause auf dem Cannstatter Wasen endlich wieder los. Und Nina Renoldi ist zum ersten Mal mit einem großen Festzelt dabei. Im Studio erzählt sie, wie sie die Stimmung genießt, obwohl ihr die zehn Tage Volksfest-Einsatz persönlich alles abverlangen.