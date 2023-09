Illegaler Welpenhandel

Nach Weil am Rhein kommen normalerweise viele Franzosen und Schweizern zum Einkaufen. Deshalb hat die Stadt mit knapp 30.000 Einwohnern ungewöhnliche viele Supermärkte, Drogerien, Modeshops, Gartencenter, Baumärkte und sogar eine Waschanlagen. Und es gibt sogar eine ganz besondere in Weil am Rhein: Da kann man nicht nur das Auto auf Hochglanz bringen, sondern auch den Hund.