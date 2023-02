Kater Smokey ist der Star im Seniorenheim

Der 1952 in Freiburg geborene Willy Voss ist Shōtōkan-Karateka. 1977 wurde er in Paris Europameister und in Tokio Vize-Weltmeister. In seiner Senioren-Karategruppe 50 plus können seine Schülerinnen und Schüler dreimal pro Woche trainieren, was ein Segen ist für Körper, Geist, Seele und nicht zu vergessen: für guten Schlaf. Herbert, der älteste Teilnehmer der bunt gemischten Gruppe, ist 87 Jahre alt, gefolgt von einem 78-jährigen Ehepaar. Sie alle sind auf dem Weg zum schwarzen Gürtel.