Für wen sich eine Photovoltaikanlage lohnt

Nur alle vier bis fünf Jahre findet es statt: das Venezianische Narrengericht zu Grosselfingen. In der kleinen Gemeinde bei Hechingen wird am Sonntag vor und direkt am Schmotzigen Donnerstag ein Straßentheater der ganz besonderen Art veranstaltet. Das Spiel ist von Generation zu Generation fast unverändert geblieben. Rund 350 Laiendarstellen aus der „Bruderschaft des Ehrsamen Narrengerichts zu Grosselfingen“ wirken bei dem Spektakel mit. Und diese „Bruderschaft“ feiert in diesem Jahr ihr 400-jähriges Bestehen.