Die Diagnose Brustkrebs traf sie völlig unvorbereitet. Ein Alptraum aus Operationen und Chemotherapie folgte. Als Beate Mäusle aus Wildberg-Sulz nach der Therapie an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, hatten sich viel Urlaubstage angesammelt. Und die nutzt sie. Sie erfüllt sich Reisewünsche und schreibt nach ihrer Heilung ein Buch darüber, was sie erlebt hat. Im Studio erzählt sie, wie sie es schaffte, nie den Kopf in den Sand zu stecken und wie sie heute Mut und Lebensfreude verbreiten will.