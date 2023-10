Das lesenswert Quartett mit Denis Scheck, Insa Wilke, Ijoma Mangold, vervollständigt diesmal die Literaturwissenschaftlerin Katrin Schumacher.

Terézia Mora: Muna oder Die Hälfte des Lebens

Der Roman „Muna oder Die Hälfte des Lebens“ steht auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Verdient? Das fragt sich das „lesenswert Quartett“.

Katrin Schumacher stellt den Roman vor.

Terézia Mora wurde 1971 in Sopron, Ungarn, geboren und zog 1990 für ihr Studium nach Berlin. Dort lebt sie bis heute. Für ihre Werke erhielt sie bereits einige Auszeichnungen; 2018 wurde ihr der Georg-Büchner-Preis für ihr Lebenswerk überreicht. In diesem Jahr ist sie mit „Muna oder Die Hälfte des Lebens“ für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Sie gilt außerdem als namhafte Übersetzerin aus dem Ungarischen.

Uwe Timm: Alle meine Geister

Ein schönes und berührendes Buch, urteilt die Runde rund um Moderator Denis Scheck. Ijoma Mangold stellt „Alle meine Geister“ vor und überzeugt mit seiner Auswahl.

Uwe Timm wurde 1940 in Hamburg geboren und lebt heute in München und Berlin. In seinen Jugendjahren machte er eine Ausbildung als Kürschner und übernahm anschließend das Pelzgeschäfts seines Vaters. Er holte sein Abitur nach, fing an zu schreiben und zu studieren und wurde politisch aktiv. Letzteres verarbeitet er häufig in seinen Werken, für die er mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet wurde.

Bora Chung: Der Fluch des Hasen

Science Fiction trifft auf Fantasy und Horror: “Der Fluch des Hasen“ ist ein wilder Genre-Mix. In den Kurzgeschichten wird auf die Kacke gehauen, finden zumindest Ijoma Mangold und Denis Scheck. Ein ästhetisch spannendes Buch mit verschiedenen Deutungsebenen.

Bora Chung, 1976 im südkoreanischen Seoul geboren, ist Autorin mehrerer Romane und Kurzgeschichten. Außerdem übersetzt sie zeitgenössische Prosa aus dem Russischen und Polnischen ins Koreanische und doziert Science Fiction Studies an der Yonsei-Universität in Seoul.

Mit „Fluch des Hasen“ war Bora Chung 2022 für den International Booker Prize nominiert und wurde in 16 Sprachen übersetzt.

Emily St. John Mandel: Das Meer der endlosen Ruhe

Wie Ijoma Mangold zu Genre-Literatur steht, das erzählt er in diesem „lesenswert Quartett“ häufiger. Trotzdem: „Das Meer der endlosen Ruhe“ machte ihm Freude.

Denis Scheck bringt das Buch in die Runde mit.

Emily St. John Mandel ist 1979 in British Columbia, Kanada geboren und auch dort aufgewachsen. Bevor sie anfing zu schreiben, begann sie mit 18 Jahren ein Studium des Zeitgenössischen Tanzes in Toronto. Später zog sie nach New York, um für das Online-Literaturmagazin The Millions zu schreiben. Dort lebt sie bis heute.

Mehrere ihrer sechs Romane waren für Literaturpreise nominiert und wurden zudem als TV-Serien adaptiert.

Die lesenswert Quartett Lesetipps

Diese Bücher legen Ihnen die lesenswert Quartett Teilnehmer und Teilnehmerinnen besonders ans Herz.

Katrin Schumacher empfiehlt:

Guillaume Paoli: Geist und Müll. Von Denkweisen in postnormalen Zeiten Pressestelle Verlag: Matthes & Seitz Geist und Müll Von Denkweisen in postnormalen Zeiten Genre: Sachbuch Verlag: Matthes & Seitz Berlin ISBN: 978-3-7518-0355-7 Guillaume Paoli

Ijoma Mangold empfiehlt:

Chris Miller: Der Chip-Krieg Pressestelle Verlag: Rowohlt Der Chip-Krieg Aus dem Englischen von Hans-Peter Remmler und Doro Siebecke Genre: Sachbuch Verlag: Rowohlt Verlag ISBN: 978-3-498-00435-4 Chris Miller

Insa Wilke empfiehlt:

Hubert Zimmermann: Militärische Missionen. Rechtfertigungen bewaffneter Auslandseinsätze in Geschichte und Gegenwart Pressestelle Verlag: Edition Hamburg Militärische Missionen Rechtfertigungen bewaffneter Auslandseinsätze in Geschichte und Gegenwart Genre: Sachbuch Verlag: Edition Hamburg ISBN: 978-3-86854-381-0 Hubert Zimmermann

Denis Scheck empfiehlt:

Caroline Ronnefeldt: Inspector Mouse und der Gang in die Tiefe Pressestelle Verlag: Ueberreuter Verlag Inspektor Mouse und der Gang in die Tiefe Genre: Belletristik Verlag: Ueberreuter Verlag ISBN: 978-3-7641-7141-4 Caroline Ronnefeldt

