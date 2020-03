per Mail teilen

Bei den Aufzeichnungen des "lesenswert"-Quartetts können Sie als Zuschauer dabei sein und Moderator und Gäste vor der Kamera aus nächster Nähe erleben.

Denis Scheck bei einer lesenswert-Aufzeichnung SWR Alexander Kluge

Das "lesenswert-Quartett" wird in Baden-Baden im Palais Biron aufgezeichnet.

Dort gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Zuschauer-Plätzen: deshalb entscheidet bei der Anmeldung das Los.

"lesenswert" Quartett am 15. April wegen Corona OHNE Publikum! Der SWR hält sich grundsätzlich an die Empfehlungen und Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie des Robert-Koch-Instituts zur Durchführung von Veranstaltungen. Auf dieser Basis werden alle geplanten SWR Veranstaltungen einer Risikoabschätzung unterzogen. Diese Bewertung hat ergeben, dass die Veranstaltung "lesenswert" Quartett am 15. April leider nicht stattfinden kann.

Unsere Aufzeichnungen in 2020 (immer mittwochs):

15. April - ohne Publikum wegen Corona

24. Juni

2. September

4. November

Gerne nehmen wir Sie in den "lesenswert"-Verteiler auf. Er informiert Sie über Termine, Inhalte und wann Sie sich bewerben können. Bitte nutzen Sie zur Anmeldung zur Aufnahme in den Verteiler das Mailformular unten oder schreiben Sie an lesenswert@swr.de.

Das Palais Biron, Baden-Baden. Hier begrüßt Denis Scheck seine Gäste. SWR Alexander Kluge

EINTRITT FREI

Publikumseinlass: 19.30 Uhr

Dauer: ca. zwei Stunden

PALAIS BIRON Straße: Lichtentaler Straße 92 Ort: 76530 Baden-Baden

Anmeldung bitte über das Mailformular