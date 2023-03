lesenswert mit Peter Stamm und Theresa Pleitner

Peter Stamm über sein neues Buch „In einer dunkelblauen Stunde“, asiatische Filme und über das, was man fürs Schreiben opfern muss…

Und: Theresa Pleitner über ihren Debütroman „Über den Fluss“.

Im Gespräch mit Peter Stamm

Seit der Veröffentlichung von "Agnes" 1998 ist der Schweizer Schriftsteller eine feste Größe des deutschsprachigen Literaturbetriebs. "In einer dunkelblauen Stunde" ist sein neuer Roman, der pünktlich zu Peter Stamms 60. Geburtstag erscheint.

Die Hauptfigur des Romans, Richard Wechsler, wird von zwei Filmemachern begleitet, die einen Dokumentarfilm über ihn drehen wollen. Die Idee zu diesem Plot? Die kam Peter Stamm als Schweizer Dokumentarfilmer ihn beim Schreiben eines Buches begleiten wollten. Entstanden ist der Film "Wechselspiel" für das Schweizer Fernsehen und der Roman "In einer dunkelblauen Stunde". So verschwimmen die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion...

"Im Schreiben verzichtet man aufs Leben."

Buchcover Peter Stamm: In einer dunkelblauen Stunde Pressestelle S. Fischer Verlag In einer dunkelblauen Stunde Peter Stamm Verlag: S. Fischer Verlag ISBN: 978-3-10-397128-6

Peter Stamm, geboren 1963, lebt in der Schweiz. Seine Arbeiten wurden in 37 Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis 2014 und dem Solothurner Literaturpreis 2018. 2018 erhielt Peter Stamm auch den Schweizer Buchpreis. Neben seinen Romanen erschienen fünf Erzählsammlungen und ein Band mit Theaterstücken.

In der Amerika-Gedenkbibliothek mit Theresa Pleitner

Theresa Pleitner spricht mit Denis Scheck über das Schreiben, über ihre Arbeit als Psychologin und über Machtverhältnisse und Missstände.

Was hat es mit dem "Weißen Papier" auf sich? Wie kann man als Psychologin den Menschen in einer Unterkunft helfen? Was befindet sich "auf der anderen Seite der Stadt"? Über diese Fragen diskutiert die Autorin mit Denis Scheck in der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin, wo sie häufig am Buch arbeitete.

"Diese Geschichte ist gewissermaßen erfunden und auch nicht erfunden. Wie so viele Geschichten vermutlich."

Buchcover Theresa Pleitner: Über den Fluss Pressestelle S. Fischer Verlag Über den Fluss Theresa Pleitner Verlag: S. Fischer ISBN: 978-3-10-397194-1

Theresa Pleitner studierte Literarisches Schreiben in Leipzig und Psychologie in Heidelberg und Berlin. Die geborene Autorin arbeitete als Psychologin selbst schon in einer Unterkunft für Geflüchtete. "Über den Fluss" ist ihr erster Roman, dessen unveröffentlichtes Manuskript für den Amadeu-Antonio-Preis nominiert wurde und mit dem Retzhof Preis für junge Literatur ausgezeichnet wurde. Theresa Pleitner lebt in Berlin.