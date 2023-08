Alle drei Jahre findet das großen Landesjugendlager des Technischen Hilfswerks (THW) in Lahr statt. Dabei kommen eine Woche lang 500 Jugendliche aus 37 verschiedenen Jugendgruppen aus ganz Baden-Württemberg zusammen. Sie campen in Zelten und unternehmen tagsüber Ausflüge und andere Freizeitaktivitäten. Am Sonntag den 30.07. war der Höhepunkt des Treffens: Ein großer Landesjugendwettbewerb mit Publikum. Die jungen Helfer versuchten in zwei Stunden einen echten Einsatz zu bewältigen. Unter dem Motto „Bundessieg in's Ländle" soll die Siegermannschaft die THW-Jugend des Landes beim nächsten Bundeswettkampf vertreten.