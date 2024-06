Wildpark Bad Mergentheim: Tierpflegerin seit 40 Jahren

Lucas macht im Tierheim Esslingen eine Ausbildung zum Tierpfleger. Aktuell ist er im zweiten Lehrjahr und arbeitet am liebsten im Kleintierhaus. Hier versorgt er Kaninchen, Hamster und Meerschweinchen. Dazwischen hat er vier Wochen lang Blockunterricht in der Bertha Suttner Schule in Ettlingen. Hier lernt er zum Beispiel welche Impfungen verschiedene Tiere brauchen.