Feuerwehrmann Patrick Krüger: Im Dauereinsatz gegen das Hochwasser

Am Sonntagabend stiegen die Pegel rund um Schorndorf extrem schnell an. Feuerwehr-Kommandant Patrick Krüger war von Anfang an im Einsatz. Mit seinem Team pumpte er mehr als 100 Keller aus und erlebte vor Ort viel Leid. Im Interview erzählt er, wie er und seine Kollegen das Erlebte verarbeiten.

