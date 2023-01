Carsten Ohsberger und Birgit Unger sind Feuerwehrleute aus Überzeugung

Für Susanne Mützel aus Bühlertal war schon als Kind klar: sie will später mal Feuerwehrfrau werden. Zum Erstaunen der Familie legt die Badenerin eine beachtliche Karriere hin. Sie wird die erste Notfallsanitäterin in Baden-Württemberg, studiert Gefahrenabwehr und macht im Anschluss ihre Ausbildung zur Brand-Oberinspektorin. Für das Technische Hilfswerk leistet sie Katastrophen-Hilfe in Nepal und den Philippinen. Seit Sonntag ist sie aus Griechenland zurück. Dort leitete sie das 15-köpfige Feuerwehrteam, das gemeinsam mit den griechischen Feuerwehrkollegen auf der Halbinsel Peloponnes Brände bekämpft hat. In der Landesschau erzählt Susanne Mützel unter anderem, wie sie sich mental auf solch einen Einsatz vorbereitet.