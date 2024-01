Benedict Stirblies aus Sachsenheim ist Tier-Papa aus Leidenschaft

Eric Schraepel war mit 24 Jahren einst der jüngste Friseurmeister Deutschlands. Durch internationale Wettbewerbe wurde er auch in anderen Ländern bekannt und immer mehr Prominente kamen in seinen Salon. Den letzten Haarschnitt hat er letzte Woche vollbracht und seinen 1974 eröffneten Laden an seinen Nachfolger übergeben. Mit seiner Frau Angela möchte Eric jetzt auf Reisen gehen. Im Studio erzählen die beiden von ihren neuen Plänen und blicken zurück auf die Frisurentrends der vergangenen Jahrzehnte.