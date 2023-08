Wenn sie zubeißt, kann es wirklich gefährlich werden: die Schnappschildkröte. Eigentlich hat die in unseren heimischen Gewässern nichts verloren, wird aber manchmal illegal ausgesetzt. Und das, obwohl ihre Haltung in Deutschland verboten ist. In Achern wurde jetzt ein Exemplar gesichtet. Die Exotenretter aus Freiburg machen sich auf die Spur der Schildkröte.