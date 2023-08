Die Themen unter anderem: Holzsammler sucht Partnerin *** Tiny Haus in den 50ern *** Brustverkleinerung für Maria Weller *** Wohnen wie in Kanada *** Wohnmobiltour im Markgräflerland: Seifenkistenrennen *** Zu Gast ist der Biologe Ulrich Weinhold, der Feldhamster vor dem Aussterben retten will.

Moderation: Jürgen Hörig