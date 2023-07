Königspythonsuche am Tälesee geht weiter

Die beiden Mannheimer Omid Mouazzen und Kevork Kazanjian sind gefragte Händler für Luxus-Sportwagen. Ihr Automobilzentrum Rhein-Neckar gehört zu den Top fünf der Luxus-Fahrzeughändler in ganz Europa. Der aktuelle Fahrzeug-Bestand summiert sich auf einen Wert von rund 50 Millionen Euro. Bei Sammlerstücken bieten sie auch mal gegen Scheichs. Wer bei ihnen ein Ferrari & Co. kaufen will, braucht daher Reputation. Die zwei 36-jährigen Inhaber kennen sich seit ihrem 9. Lebensjahr. Früher haben sie von solch einem Laden geträumt, heute verkaufen sie Kindheitsträume an ihre Kunden. Wir sind dabei, wenn ein Sondermodell in Millionenhöhe geliefert wird und sprechen mit einem Kunden über Luxusauto in der heutigen Zeit.