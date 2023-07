Wie man Essensreste noch verwerten kann

Noch immer weiß man nicht, wer die Königspythons in Empfingen am Tälesee ausgesetzt hat. Die größte von den bisher 14 gefundenen Exemplaren ist etwa 1,60 Meter lang. Zum Glück sind die Tiere für Menschen ungefährlich. Tierschützerin Jacqueline Dießner sucht nach weiteren Schlangen, denn die Lebenserwartung in der freien Natur ist nicht besonders hoch.