Hofgeschichten: Von einem Upgrade für die Schweine bis hin zu Problemlösungen

Wenn es um Störche geht, dann hält Annette Jung und ihre Tochter Noelle nichts mehr auf. In Bischweier im Landkreis Rastatt kümmern sie sich ehrenamtlich um alles, was Störche angeht - ob Beringung der Jungtiere oder Reinigung der Nester. Die Population der Vögel hat sich gut erholt, aber das bedeutet nicht, dass die beiden die Hände in den Schoß legen könnten. Die Konflikte mit den Anwohnern wollen auch geschlichtet werden, denn nicht jeder freut sich über die gefiederten Besucher. Wieso den beiden die Arbeit für die Störche so am Herzen liegt, darüber sprechen sie bei uns in der Landesschau.