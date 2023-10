Hofgeschichten: Von Schafen, Hühnern und Eiern

Der Obsthof Spinner in Nußbach und die Hoffreunde Weitersbach im rheinland-pfälzischen Hunsrück bilden das erste Duo in den neuen "Landesschau-Hofgeschichten". Die Herausforderungen auf dem Obsthof Spinner ist es die Erdbeerpflanzen in die Erde zu bringen. Wegen des Regens in der letzten Zeit ist das gar nicht so einfach. Bei den Hoffreunden in Rheinland-Pfalz dreht sich hingegen alles um die Versorgung der Schafe.