Funken-Feuer im Schwäbisch-Alemannischen

Jeder Mensch berührt sich am Tag hundert Mal im Gesicht, ohne, dass uns das bewusst ist. Wir berühren uns, wenn wir jemand treffen, geben uns die Hand, wir berühren jemand am Arm, wir streichen einem Kind über den Kopf oder schließen es in unsere Arme. Berührungen begleiten uns Tag und Nacht. Gut zu wissen, warum für uns Berührungen so wichtig sind.