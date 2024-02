Die Themen unter anderem: Heidelberger Zuckerladen sucht Nachfolge *** Die Rezeptsucherin: Traditionsgebäck „Scherben“ in Gengenbach *** Armwrestling-Meisterschaft in Ispringen *** Die Schneiderin vom Bundesverfassungsgericht *** Eine Woche im Fasnachtsdorf Malsch: Das Prinzenpaar *** Zu Gast ist Simon Straetker, der als Filmemacher in ganz Europa unterwegs ist.

Moderation: Florian Weber