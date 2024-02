Pflegerin Miriam Opitz leistet Beistand in höchster Not

Seit 1905 unterrichtet Familie Lamadé in Mannheim Gesellschaftstanz. Generationen von Tanzschülerinnen und -schülern haben in dem Familienbetrieb Anstandsregeln, Tanzschritte, Freunde, sogar Ehepartner kennengelernt. Christian Lamadé leitet mit seiner Frau die Tanzschule in Mannheim. Heike Lamadé, eine ehemalige Turniertänzerin, hatte den Betrieb vorher mit ihrem Mann geführt. Nun stehen wieder die Abschlussbälle an. Im Studio erzählen Mutter Heike und Sohn Christian Lamadé, was heute in einer Tanzschule angesagt ist, wie sich das Publikum über die Jahrzehnte verändert hat und was ihr Erfolgsrezept ist.