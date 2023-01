Eine Woche in Münsingen: Als Koch vom Schiff in die Schwäbische Alb

Die Schwäbische Alb bei Münsingen verändert sich: vom Truppenübungsplatz zur Touristenattraktion. Dazu soll auch das Albgut „Altes Lager“ beitragen. Die ehemaligen Truppenunterkünfte und Offiziershäuser verwandeln sich in Läden, Manufakturen und Bistros. Annegret Tress hat sich dabei in einem der Gebäude mit "Anngrets Welt" einen Kindheitstraum erfüllt. Denn das Ehepaar Tress hat mit dem Albgut ein unternehmerisch ambitioniertes Projekt in Angriff genommen.