Eine Woche in Münsingen: Der Alb Guide

Pforzheimer Uwe Hück will eine Botschaft senden: „Gekämpft wird im Ring“. Der einstige Porsche-Betriebsratschef will im Februar den Ex-Profiboxer Francois Botha herausfordern und so eine Botschaft an Jugendliche senden. „Krawalle wie an Silvester machen nur Schwächlinge“, sagte der 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur, bei denen Rettungskräfte und Polizisten mit Feuerwerk angegriffen wurden.