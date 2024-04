Denkendorfer Schrebergärten unter der Einflugschneise

Viele kennen den Koch Jörg Ilzhöfer aus verschiedenen Sendungen, ob im Fernsehen oder im Radio, dazu kommen noch seine vielen Kochkurse und Vorführungen, natürlich auch in den sozialen Medien. Er ist begeistert von seinem Beruf und davon überzeugt, dass gute Küche praktisch sein kann und dass die Seele immer mitisst. Was viele nicht wissen: Der Profi-Koch zaubert für sterbende Menschen im Hospiz in Esslingen regelmäßig ihre Lieblingsspeisen und sagt: Da passiert was mit den Leuten. Was ihn antreibt in seinem ehrenamtlichen Engagement und warum Koch für ihn ein Traumjob ist, erzählt er uns in der Landesschau.