Dackel Hubertus wird zum Influencer

Familie Muffler erhält mit ihrem Seilerbetrieb ein Stück Handwerkstradition. Papa Bernhard Muffler führt den Betrieb in Stockach bereits in vierter Generation und ist besonders stolz auf seine Tochter Sophie. Die 23-Jährige hat vor wenigen Wochen ihre Gesellenprüfung mit 1,3 abgeschlossenen und wurde anschließend zur besten Seilergesellin Deutschlands gekürt. Auch Tochter Helena freut sich riesig über diesen Erfolg. Gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie will die 27-jährige Betriebswirtschaftlerin den Seilerbetreib übernehmen. In der Landesschau erzählen die drei, warum sie für den Erhalt des Handwerks brennen und was sie an der Seilerei so fasziniert.