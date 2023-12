In einer kreativen deutsch-finnischen Familie aufgewachsen hat Laura Wilhelm Handarbeit und gutes Design schon als Kind kennen und lieben gelernt. Schon früh war ihr klar, dass sie einen gestalterischen Beruf ergreifen möchte, so hat sie Textildesign in Deutschland und Finnland studiert. Seit Ihrem Abschluss 1997 an der FH Reutlingen als Dipl.-Ing. Textildesignerin ist sie selbständig tätig und arbeitet als freie Textil- und Modedesignerin sowie als Gast-Dozentin und Kursleiterin in beiden Ländern.

Im Laufe der Jahre sind weitere Berufsfelder hinzugekommen. Laura hat zahlreiche Nähbücher veröffentlicht und arbeitet für Verlage in Deutschland, der Schweiz und Finnland. Außerdem entwickelt sie Näh-Ideen und Schnittmuster für Stoff-Firmen und Näh-Blogs.

Seit 2011 ist Laura Wilhelm Nähexpertin bei Kaffee oder Tee und präsentiert dort neue Näh-Ideen nach ihrem Motto: "Die Funktion muss stimmen und die Form. Es muss nicht kompliziert sein, sondern gut."

Laura ist durch und durch kreativ, fröhlich und unkompliziert und immer auf der Suche nach neuen Ideen und Lösungen…

…und ob nachhaltige Upcycling Näh-Projekte aus Jeans, alten Herrenhemden oder anderen Flohmarkttextilien oder Produkte aus neuen, innovativen Materialien – Lauras Modelle erfüllen stets Ihren o.g. Grundsatz: Sie sind sorgfältig durchdacht, funktional und formschön, nicht kompliziert zu nähen und dennoch sehr individuell und wandelbar.