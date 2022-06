Jeansblaue Sommertasche nähen

Tipp

Laura Wilhelm

Ein genauer Blick lohnt sich: Die meisten Jeans enthalten viele Elemente, die man als tolle Zierelemente am neuen Nähprojekt einsetzen kann: Etiketten, Label, Taschenbeutel mit Aufdruck, Fähnchen, Münztaschen, Gürtelschlaufen etc. Die Etiketten und Label kann man abtrennen und wieder aufnähen. Die Taschenbeutel werden vorsichtig herausgeschnitten und linksseitig mit doppelseitig aufbügelbarem Klebevlies beschichten. So kann man Teile der Taschenbeutel ausschneiden und als applizieren. Auch Gürtelschlaufen und Münztäschchen sehen neu arrangiert und aufgesteppt sehr cool aus! Lassen Sie Ihrer Fantasie einfach freien Lauf!