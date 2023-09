Die Herztasche im Trachten-Look ist der perfekte Abschluss für ein Wiesn-Outfit. Sie ist schnell genäht und ein toller Hingucker! Laura Wilhelm zeigt wie's geht!

TIPP

Die Herztasche fasst „nur“ das allernötigste – z.B. eine kleine Ausweis- und Kartenhülle, Taschentuch und Lippenstift. Wenn das Handy auch in die Tasche passen soll, dann können Sie die Schnittteile und Motive entsprechend vergrößern.

MATERIAL

Wollfilz, Walkstoff oder Baumwollfleece (ca. 2-3 mm dick),25 cm x 35 cm

Baumwollstoff in Rot-Weiß kariert, Reststück

Baumwollstoff in Braun, Reststück

Flachkordel (2 cm breit), ca. 120 cm – 130 cm

Zackenlitze in Weiß (1 cm breit), 60 cm

doppelseitig aufbügelbare Vlieseinlage für Applikationen

Strasssteine zum Aufbügeln in Silber, 4 mm Durchmesser, 5 Stück

1 großer Trachtenknopf

1 ringförmiger Druckknopf

MOTIVVORLAGEN

Es wird benötigt: großes Herz und große Brezel

SCHNITTMUSTER

Herztasche

NAHTZUGABEN

Die Schnittteile erhalten bereits alle erforderlichen Nahtzugaben

ZUSCHNITT

Wollfilz

2x herzförmiges Taschenteil

So geht's:

1. Die zwei herzförmigen Taschenteile aus dem Wollfilz zuschneiden.

2. Die Vlieseinlage mit der Papierseite nach oben über die Vorlagen (Brezel und Herz) legen und beide Motive aufzeichnen.

3. Die Vlieseinlage grob ausschneiden, sodass Brezel und Herz jeweils auf einem Vlieseinlage-Stück sind.

4. Das Herzmotiv auf die linke Seite des rot-weiß karierten Baumwollstoffs und das Brezelmotiv auf die linke Seite des hellbraunen Baumwollstoffs bügeln. Dafür das Bügeleisen auf Einstellung „Wolle“ aufheizen.

5. Die Teile exakt ausschneiden und das Schutzpapier abziehen.

6. Zuerst das Herz, dann die Brezel markierungsgemäß auf die Taschenvorderseite aufbügeln.

7. Herz und Brezel entlang der Kanten mit Zickzackstich oder Zierstich feststeppen. Beim Nähen darauf achten, dass die Nadel links in die Applikation und rechts genau an der Kante in den Trägerstoff sticht.

8. Die Zackenlitze bündig entlang der Kante des Taschenvorderteils aufsteppen. Die Enden der Zackenlitze sollten sich dabei etwas überlappen. Diese Stelle wird später durch einen aufgenähten Knopf verdeckt.

9. Die Taschenteile links auf links und kantenbündig aufeinanderheften. Die Flachkordel in der Länge passend abmessen und zuschneiden, hierbei an beiden Seiten 2 cm Nahzugabe dazugeben. Dann die Enden der Flachkordel markierungsgemäß 2 cm tief mit in die Naht heften. Wer möchte, kann noch eine kleine Schlaufe aus Trachtenband mit in die Naht legen.

10. Die Taschenteile markierungsgemäß mit 5 mm Abstand zur Kante aufeinandersteppen, dabei die Flachkordelenden mit feststeppen und Nahtbeginn und –ende an der Taschenöffnung mit Rückstichen sichern.

11. Die Druckknopfteile markierungsgemäß und nach Herstellerangabe anbringen. Den Trachtenknopf von Hand über den Druckknopf nähen.

Schritt für Schritt zur Herztasche im Trachten-Look

Im Studio: Laura Wilhelm, Designerin