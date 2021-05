Dieses vielfältige Material hat die Näh- und Kreativszene im Sturm erobert. Es ist sehr reißfest und lässt und sich prima mit einer gewöhnlichen Nähmaschine vernähen. Laura Wilhelm zeigt wie!

Nähen mit Waschpapier - Ein paar wichtige Tipps

Waschpapier („veganes Leder“) ist ein waschbares Papier in Lederoptik, das sich für verschiedene Nähprojekte bestens eignet. Es besteht aus einer Mischung aus Zellulose und Latex und ist weder umwelt- noch gesundheitsschädlich. In unbehandeltem Zustand fühlt sich Waschpapier an wie dicker Fotokarton. Durch Waschen und anschließendem Knautschen wird es weicher und noch lederähnlicher. Waschpapier lässt sich problemlos bei bis zu 60 Grad und mit normalem Waschmittel in der Waschmaschine waschen, läuft nur minimal ein und färbt nicht aus. Das Material fusselt nicht und verträgt hohe Temperaturen, daher kann man es sogar im Trockner trocknen, was zu einem zusätzlichen Knittereffekt führt. Durch Bügeln mit Dampf in noch feuchtem Zustand wird das Papier wieder glatt, jedoch ohne die Lederoptik zu verlieren.

Waschpapier lässt sich mit einer einfachen Universalnadel und mit ganz gewöhnlicher Fadenspannung vernähen. Für das Projekt „Designerlampe“ eignet sich eine Nadel der Stärke 80 und eine Stichlänge von 3,0 -3,5. Die Stichlänge sollte nicht kürzer gewählt werden, da beim Nähen Löcher im Material verbleiben und zu starke Perforierung zum Ausreißen der Naht führen kann.

Waschpapier muss nicht versäubert werden, da es nicht ausfranst. Zum Fixieren eignen sich Stoffklammern oder schmales, doppelseitiges Klebeband aus dem Nähbedarf. Stecknadeln sollten nicht verwendet werden, da sie bleibende Löcher im Material hinterlassen.

Da sich Waschpapier steifer verhält als Stoff ist es in manchen Fällen (wenn gewendet werden muss oder gebogene Stücke an gerade Teile genäht werden müssen) sehr hilfreich, wenn Sie das Papier vor dem Verarbeiten mit Wasser anfeuchten, damit es weicher und so besser vernähbar wird. Das geht prima mit einer Sprühflasche, Sie können die Schnittteile aber auch unter den Wasserhahn halten oder sogar ganz in Wasser tauchen. Anschließend wird die Oberfläche sorgfältig mit einem Geschirrtuch trocken getupft.

Waschpapier kann mit der Papierschere (nicht die gute Stoffschere verwenden, da der Papieranteil die Schere stumpf machen kann), einem Rollschneider oder einem Cutter zugeschnitten werden.

Waschpapier gibt es inzwischen auch in der Variante „Plus“. Dieses Papier wird nach dem Entstehungsprozess maschinell nachbehandelt, so dass es strukturierter, deutlich weicher und etwas dicker ist.

Größe

Höhe: 23 cm

Durchmesser Standfläche: 17 cm

Durchmesser Deckel: 13,5 cm

Material

Waschpapier „Plus“ (= maschinell nachbehandelt) in Weiß

alternativ unbehandeltes Waschpapier bitte bei 60° C in der Waschmaschine vorwaschen und im feuchten Zustand mehrfach durchknautschen, damit es etwas weicher im Griff wird, 70 cm x 50 cm



Waschpapier in Braun, 2 Streifen 3 cm x 35 cm

Nähgarn in passendem Farbton

2 Buchschrauben in Silber 10mm, Schafthöhe 2 mm

Öse mit Scheibe in Silber, 11 mm oder 14 mm Durchmesser

Holzleim (schnelltrocknend) oder Alleskleber

Für die Beleuchtung eignet sich eine LED Lichterkette mit Netzanschluss, batteriebetriebene LED Kerzen oder eine wiederaufladbare LED Campinglampe. Wenn Sie die Lampe draußen benutzen möchten, dann achten Sie darauf, dass auch die LED Beleuchtung für draußen geeignet ist. Verwenden Sie keine Leuchtmittel, die sich bei Betrieb erhitzen könnten.

Nahtzugabe

Lampenschirm, Boden, Deckel und Seitenteil Deckel mit 7 mm Nahtzugabe zuschneiden, die Henkel ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Zuschnitt

Laura Wilhelm

Die Markierungen von den Schnittmustern auf die Schnittteile übertragen.

Aus weißem Waschpapier zuschneiden:

1x Lampenschirm

1x Boden

1x Deckel

1x Seitenteil Deckel

Aus braunem Waschpapier zuschneiden

2x Henkel 3 cm x 35 cm

Lampenschirm verzieren

Vor dem Vernähen können Sie den Lampenschirm ganz nach eigenem Geschmack verzieren.

Waschpapier lässt sich sehr gut bemalen, bedrucken, lochen und sogar mit herkömmlicher Textilfarbe batiken oder färben.

Bei den hier gezeigten Modellen habe ich folgende drei Techniken eingesetzt:

- Motiv mit Transferfolie auf Waschpapier bügeln

Laura Wilhelm

Kreativpapier lässt sich sehr gut mit Transferfolie bebügeln. Dazu wird ein Motiv mit dem Tintenstrahldrucker spiegelverkehrt auf die Transferfolie gedruckt. Das Motiv wird anschließend entlang der Kanten (bei feineren Motiven auch großflächiger) ausgeschnitten und nach Herstellerangaben auf die rechte Seite des Kreativpapiers aufgebügelt.

Damit das Motiv beim Nähen geschützt ist, wird das Transferpapier erst nach dem Wendevorgang des Lampenschirms entfernt.

Das Vogelmotiv steht Ihnen hier zum Download bereit

- Stempeln auf Waschpapier

Laura Wilhelm

Sie können fertige Stempel, aber auch selber gefertigte (z.B. aus Moosgummi, auf Holzstück geklebt) verwenden. Runde oder tropfenförmige Motive lassen sich auch sehr gut mit kleinen Make-Up Schwämmchen aus dem Drogeriebedarf umsetzen. Damit die Motive nicht empfindlich auf Feuchtigkeit oder Wasser reagieren, verwenden Sie am besten ein Stempelkissen mit Textilfarbe, die nach dem Trocknen durch Hitze fixiert und waschbar wird.

Laura Wilhelm

Alternativ können Sie Textilfarbe gleichmäßig mit einem Schaumroller auf eine Glas- oder Kunststoffplatte auftragen und diese wie ein „Stempelkissen“ benutzen.

- Lochen mit Locheisen

Laura Wilhelm

Waschpapier kann sehr gut mit Locheisen (z.B. aus dem Baumarkt) gelocht werden. Sie können ganz freie Lochmuster gestalten oder Sie zeichnen sich ein Motiv oder ein Muster auf, das Sie nachlochen.

Nähanleitung

1. Am Lampenschirm die Löcher für die Buchschrauben markierungsgemäß ausstanzen. Die Öse nach Herstelleranleitung anbringen.

2. Die Nahtzugabe (7mm) am oberen Rand des Lampenschirms mit Dampf und etwas Druck nach links umbügeln, so dass sie glatt liegt. Anschließend wieder aufklappen.

3. Die Nahtzugaben am unteren Rand des Lampenschirms ringsum (im Abstand von ca. 1 cm) 6 mm tief einschneiden.

4. Die Seitenkanten am Lampenschirm rechts auf rechts heften. Die Seitennaht steppen, dabei am unteren Rand nur bis zur Nahtzugabe steppen. Die Nahtzugabe auf ca. 3 mm zurückschneiden.

5. Den oberen Rand des Lampenschirms am Bügelfalz nach innen klappen und heften. Den Rand knappkantig feststeppen.

6. Den Lampenschirm und den Boden mit Wasser anfeuchten (siehe oben bei den Infos). Den Lampenschirm mit Hilfe der Markierungen (Viertelstrecken) rechts auf rechts an den Boden heften.

7. Den Lampenschirm am Boden feststeppen und die Nahtzugabe auf ca. 3 mm zurückschneiden.

8. Den Lampenkorpus auf rechts wenden und gegebenenfalls das Transferpapier vom Bügelmotiv abziehen.

9. Die Henkelstreifen linksseitig mit Holzleim bestreichen und nach Herstellerangabe aufeinanderkleben. Den Henkel rundum knappkantig absteppen und beidseitig markierungsgemäß in der passenden Größe für die Buchschrauben lochen.

10. Den Henkel mithilfe der Buchschrauben am Lampenschirm befestigen. Sollten die Schrauben zu locker sitzen, können Sie innen kleine gelochte Quadrate aus Waschpapier zwischen die Schrauben einlegen.

11. Die Nahtzugabe (7mm) am unteren Rand des Seitenteils mit Dampf und etwas Druck nach links umbügeln, so dass sie glatt liegt. Anschließend wieder aufklappen.

12. Die Nahtzugaben am oberen Rand des Seitenteils ringsum (im Abstand von ca. 1 cm) 6 mm tief einschneiden. Die Seitennähte am Seitenteil rechts auf rechts heften und steppen. Die Nahtzugabe auf ca. 3 mm zurückschneiden.

13. Den unteren Rand des Seitenteils am Bügelfalz nach innen klappen und heften. Den Rand knappkantig feststeppen.

14. Das Seitenteil und den Deckel mit Wasser anfeuchten (siehe oben bei den Infos) Das Seitenteil mit Hilfe der Markierungen (Viertelstrecken) rechts auf rechts an den Deckel heften.

15. Das Seitenteil am Deckel feststeppen und die Nahtzugabe auf ca. 3 mm zurückschneiden. Den Deckel auf rechts wenden.

16. Die Lichterkette vorsichtig durch die Öse in die Lampe einziehen oder eine Campinglampe oder LED Kerze in die Lampe stellen.

Schritt für Schritt zur Papierlampe

Im Studio: Laura Wilhelm, Textildesignerin